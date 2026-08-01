ЮАР объявила об уходе тренера, добившегося исторического результата сборной на ЧМ

Бельгийский специалист Уго Броос ушёл с поста главного тренера сборной ЮАР по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Южноафриканской футбольной ассоциации (SAFA).

«Мы хотим на мгновение остановиться и выразить вам нашу глубочайшую и самую искреннюю благодарность за всё, что вы сделали для южноафриканского футбола», — говорится в заявлении SAFA.

Броос работал с национальной командой с 2021 года. На чемпионате мира 2026 года под руководством Брооса сборная ЮАР впервые в истории пробилась в плей-офф, где уступила команде Канады со счётом 0:1 в матче 1/16 финала. Специалист в возрасте 74 лет стал самым возрастным тренером в истории плей-офф чемпионатов мира. Кроме того, ЮАР под его руководством становилась бронзовым призёром Кубка африканских наций 2023 года.

Ранее Броос возглавлял бельгийские клубы «Моленбек», «Брюгге», «Мускрон», «Андерлехт», «Генк» и «Зюлте-Варегем», греческий «Пансерраикос», турецкий «Трабзонспор», алжирскую «Кабилию» и сборную Камеруна.