ФИФА сделала заявление относительно прав на ЧМ и скандальных действий Инфантино

На официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовано заявление по ситуации вокруг реализации плана по продаже доли прав на чемпионат мира.

«Мы ознакомились с отзывами соответствующих конфедераций по поводу предлагаемого создания FIFA Forward Enterprise (FFE) и хотели бы ответить на вопросы, возникшие после первых сообщений в СМИ во вторник. Мы с уважением относимся к отзывам и опасениям, высказанным публично, и подтверждаем свою приверженность открытому и демократическому процессу консультаций. Наш запланированный процесс консультаций был нарушен из-за неверных сообщений в СМИ. Мы продолжим этот процесс консультаций, чтобы у каждой ассоциации-члена ФИФА была возможность проголосовать, опираясь на факты. Инициатива FFE была предложена исключительно для того, чтобы все ассоциации-члены ФИФА имели возможность эффективно распоряжаться коммерческими возможностями футбола в своих странах, и чтобы это не шло в ущерб духу и управлению ФИФА или самому футболу. Никто не продает футбол. ФИФА никогда бы не пошла на такое. Согласно нашему предложению FFE перенесет коммерческую и операционную деятельность ФИФА по организации мероприятий в дочернюю организацию, которой ФИФА будет владеть и управлять на постоянной основе. Без поддержки большинства ассоциаций коммерческая деятельность ФИФА останется неизменной. FFE не будет создана», — говорится в заявлении ФИФА.

Ранее ФИФА опубликовала концепцию проекта, предполагающего создание дочерней компании стоимостью $ 20 млрд. Планируется продажа её четверти за $ 4,2 млрд частным инвесторам. Выплаты национальным федерациям должны быть увеличены с $ 8 млн за предстоящий четырёхлетний цикл до $ 20 млн, в последующие два цикла — до $ 22 млн и $ 24 млн соответственно. Подчёркивалось, что решение о начале проекта должны принять большинство федераций. Также нужно получить одобрение Совета ФИФА.