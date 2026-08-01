Инфантино расставил все точки над i в отношении плана по продаже доли в ЧМ и его бойкотов

Джанни Инфантино, возглавляющий Международную федерацию футбола (ФИФА), сообщил, что инициатива по созданию новой структуры для управления коммерческими правами на чемпионат мира находится на этапе обсуждения. Реализация проекта возможна исключительно при одобрении мировых футбольных ассоциаций.

«Если и только если наше предложение будет одобрено большинством из 211 наших ассоциаций-членов и Советом ФИФА, то будет создана дочерняя компания, принадлежащая и контролируемая ФИФА, которая будет заниматься коммерческой деятельностью и организацией мероприятий. Сейчас мы находимся в стадии начала процесса консультаций. Это часть демократического процесса, и это лишь проект, а не обязательство.

Чтобы извлечь эту ценность, нужны дополнительные знания и опыт, не связанные с управлением и развитием спорта. Это прекрасная возможность ускорить развитие футбола во всем мире. Что касается болельщиков — сердца и души турниров ФИФА, то здесь ничего не изменится. Болельщики остаются краеугольным камнем прекрасной игры, и спорт, который они смотрят и любят, не изменится. Очевидно, что ФИФА продолжает управлять футболом без какого-либо внешнего вмешательства», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА.

Ранее газета The Times опубликовала информацию о намерении президента ФИФА реализовать долю в создаваемой компании FIFA Forward Enterprise (FFE). По данным издания, новая структура должна была объединить коммерческую деятельность организации и проведение турниров. В свою очередь, New York Post информировал об отмене инициативы из-за протестов функционеров, угрозы бойкота и разногласий внутри руководства федерации.