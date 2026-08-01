«РБ Лейпциг» отклонил два предложения «Реала» по Диоманду на € 100 млн и € 115 млн — Bild

После нового раунда переговоров между испанским «Реалом» и немецким «РБ Лейпциг» окончательное соглашение по переходу вингера сборной Кот-д’Ивуара Яна Диоманда всё ещё не было достигнуто. Об этом сообщает топовое немецкое издание Bild.

По информации источника, «РБ Лейпциг» отклонил два предложения от «Реала» на € 100 млн и € 115 млн. Отмечается, что немецкий клуб теперь требует гарантированные € 120 млн с общими бонусами, благодаря которым сумма может достигнуть € 135 млн.

Ранее другой инсайдер, Романо, сообщил, что Диоманд станет новым игроком мадридского «Реала». Сумма сделки превысит € 100 млн.

Диоманд защищает цвета «Лейпцига» с 2025 года. В сезоне-2025/2026 он принял участие в 36 матчах, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 90 млн. Действующее соглашение с немецким клубом рассчитано ещё на четыре года. На минувшем ЧМ Ян провёл четыре встречи и сделал один ассист.