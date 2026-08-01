«Эта страна переполнена». Реднапп — о мигрантах в Англии

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп заявил, что Англия переполнена мигрантами.

«Вот что меня поражает, когда я смотрю все эти кадры: там сплошь молодые парни. А где женщины? Разве женщин нет? У них нет никакого намерения возвращаться. Они пытаются добраться сюда. Они знают, что тут молочные реки и кисельные берега. Мы всех принимаем, и страна уже переполнена. Эта страна переполнена. Я живу в Борнмуте, и центр Борнмута просто уничтожен.

На прошлой неделе ко мне приезжали друзья, и они сказали, что подумали, будто попали в страну третьего мира. Если просто пройтись сейчас по старой Крайстчерч-роуд в ту сторону, становится грустно от того, до чего всё дошло», – сказал Реднапп в эфире TalkTV.

30 июля начался массовый прорыв мигрантов в автономный город Сеута, являющийся испанским анклавом. Реднапп выразил опасения, что в конечном счёте они могут оказаться в Великобритании.