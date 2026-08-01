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Александр Максименко признался, что боится летать

Александр Максименко признался, что боится летать
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Вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко признался, что испытывает страх во время полётов.

«Боюсь летать. Я понимаю, что от меня ничего не зависит, но организм — нет. Паника начинается в моментах. Я смотрел подкасты на YouTube, как там закрылки открываются, почему открываются, чтобы себя спокойнее чувствовать. Не помогает. Не всегда помогает», — сказал Максименко в свежем выпуске на YouTube-канале сборной России.

Александр Максименко находится в системе «Спартака» с 2013 года. В составе красно-белых футболист дважды выиграл Фонбет Кубок России. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость голкипера составляет € 4 млн.

Ранее Максименко рассказал, как проходила его адаптация в основной команде «Спартака».

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