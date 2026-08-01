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Фабрицио Романо дал инсайд о будущем Михаила Мудрика после снятия бана

Фабрицио Романо дал инсайд о будущем Михаила Мудрика после снятия бана
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Инсайдер Фабрицио Романо рассказал о ситуации вокруг вингера «Челси» Михаила Мудрика.

«В августе «Челси» оценит Мудрика и решит, хочет ли оставить его в команде или дать возможность уйти. Возможно, в аренду. Посмотрим, что произойдёт. Сейчас Мудрик хочет только быть на поле вместе с партнёрами, играть в футбол и показывать своё мастерство. Некоторое время он тренировался самостоятельно. Мудрик готов, и мы увидим, что будет дальше», — сказал Романо в своём YouTube-канале.

Напомним, ранее с Мудрика была снята дисквалификация за нарушение антидопинговых правил. В декабре 2024 года в допинг-пробе украинца обнаружили мельдоний.

Последний официальный матч за «Челси» Мудрик провёл в конце ноября 2024 года против «Гайденхайма» (2:0) на групповом этапе Лиги конференций. В той встрече украинский футболист отметился забитым мячом. Всего на его счету 73 матча за лондонский клуб, 10 голов и 11 результативных передач.

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