Фабрицио Романо дал инсайд о будущем Михаила Мудрика после снятия бана

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал о ситуации вокруг вингера «Челси» Михаила Мудрика.

«В августе «Челси» оценит Мудрика и решит, хочет ли оставить его в команде или дать возможность уйти. Возможно, в аренду. Посмотрим, что произойдёт. Сейчас Мудрик хочет только быть на поле вместе с партнёрами, играть в футбол и показывать своё мастерство. Некоторое время он тренировался самостоятельно. Мудрик готов, и мы увидим, что будет дальше», — сказал Романо в своём YouTube-канале.

Напомним, ранее с Мудрика была снята дисквалификация за нарушение антидопинговых правил. В декабре 2024 года в допинг-пробе украинца обнаружили мельдоний.

Последний официальный матч за «Челси» Мудрик провёл в конце ноября 2024 года против «Гайденхайма» (2:0) на групповом этапе Лиги конференций. В той встрече украинский футболист отметился забитым мячом. Всего на его счету 73 матча за лондонский клуб, 10 голов и 11 результативных передач.