«Будут тебя осуждать». Судаков обратился к Мудрику после снятия дисквалификации

Полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков обратился со словами поддержки к вингеру «Челси» Михаилу Мудрику после того, как с футболиста была снята дисквалификация за нарушение антидопинговых правил.

«Они в любом случае будут тебя осуждать, так какая разница», — написал Судаков в социальных сетях, опубликовав совместную фотографию с Мудриком.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию украинского футболиста. Первоначально Мудрик был дисквалифицирован на четыре года, однако после пересмотра дела срок наказания сократили. К настоящему моменту он уже отбыл дисквалификацию и может принимать участие в официальных матчах.

Последний раз Мудрик выходил на поле в официальной игре в конце ноября 2024 года. Тогда «Челси» обыграл «Хайденхайм» (2:0) на групповом этапе Лиги конференций, а сам украинец отметился забитым мячом.