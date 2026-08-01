Мать Михаила Мудрика обратилась к фанатам после снятия допингового бана с сына

Мать вингера «Челси» Михаила Мудрика Инна Мудрик прокомментировала решение о снятии дисквалификации с её сына после пересмотра дела о нарушении антидопинговых правил.

«Мы очень счастливы и рады за нашего сына. Спасибо всем, кто верил в Мишу и ждал его возвращения на футбольное поле», — написала Инна Мудрик в соцсетях.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию украинского футболиста. Изначально Мудрик был дисквалифицирован на четыре года, однако после пересмотра дела срок наказания сократили. Поскольку игрок уже отбыл назначенную дисквалификацию, он вновь получил право участвовать в официальных матчах.

Последний раз Мудрик выходил на поле в официальной встрече в конце ноября 2024 года. Тогда «Челси» обыграл «Хайденхайм» (2:0) на групповом этапе Лиги конференций, а сам украинский футболист отметился забитым мячом.