15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мать Михаила Мудрика обратилась к фанатам после снятия допингового бана с сына

Мать Михаила Мудрика обратилась к фанатам после снятия допингового бана с сына
Комментарии

Мать вингера «Челси» Михаила Мудрика Инна Мудрик прокомментировала решение о снятии дисквалификации с её сына после пересмотра дела о нарушении антидопинговых правил.

«Мы очень счастливы и рады за нашего сына. Спасибо всем, кто верил в Мишу и ждал его возвращения на футбольное поле», — написала Инна Мудрик в соцсетях.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию украинского футболиста. Изначально Мудрик был дисквалифицирован на четыре года, однако после пересмотра дела срок наказания сократили. Поскольку игрок уже отбыл назначенную дисквалификацию, он вновь получил право участвовать в официальных матчах.

Последний раз Мудрик выходил на поле в официальной встрече в конце ноября 2024 года. Тогда «Челси» обыграл «Хайденхайм» (2:0) на групповом этапе Лиги конференций, а сам украинский футболист отметился забитым мячом.

Материалы по теме
«Будут тебя осуждать». Судаков обратился к Мудрику после снятия дисквалификации
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android