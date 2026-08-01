Инфантино заявил, что ЧМ-2030 будет лучшим в истории

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил восхищение Марокко во время своего визита для участия в праздновании Дня трона.

«Марокканцы – страстные любители футбола, которые с радостью и энтузиазмом празднуют успехи своей национальной сборной», – отметил швейцарец.

Также функционер заявил, что ЧМ-2030 «станет, без сомнения, лучшим в истории»: «Он будет лучшим потому, что пройдёт в самой красивой из красивейших стран – Марокко».

«Да здравствует Марокко! И спасибо, что приняли меня», — приводит слова Инфантино COPE.

Аргентина, Парагвай, Уругвай, Испания, Португалия и Марокко — страны-организаторы чемпионата мира по футболу 2030 года. Основную часть турнира примут три из перечисленных стран, а Уругвай, Аргентина и Парагвай проведут по одному матчу открытия, так как чемпионат приурочен к 100-летию первого турнира в истории.