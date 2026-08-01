15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это невероятно». Журналист назвал дедлайн принятия решения по расширению ЧМ до 64 команд

«Это невероятно». Журналист назвал дедлайн принятия решения по расширению ЧМ до 64 команд
Комментарии

ФИФА планирует к середине августа определиться с решением о расширении чемпионата мира с 48 до 64 сборных. Об этом сообщает репортёр The Times Мартин Циглер, ссылающийся на документы организации.

«Последние новости. Это невероятно. ФИФА опубликовала инструкцию о возможном расширении чемпионата мира до 64 команд – решение будет принято до 14 августа.

Интересно, кто выиграет от этого больше всего… Может быть, частные инвесторы...» – написал Циглер в своем аккаунте в социальной сети X.

Ранее стало известно о том, что ФИФА ускорила процесс расширения ЧМ-2030 до 64 команд на фоне возможного бойкота УЕФА.

Президент ФИФА Джанни Инфантино, в свою очередь, выступил с заявлением по поводу продажи доли прав в ЧМ и его бойкотов.

Материалы по теме
Инфантино близок к увольнению из ФИФА! ЧМ-2030 рассыпается на глазах из-за скандала! LIVE
Live
Инфантино близок к увольнению из ФИФА! ЧМ-2030 рассыпается на глазах из-за скандала! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android