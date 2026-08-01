«Это невероятно». Журналист назвал дедлайн принятия решения по расширению ЧМ до 64 команд

ФИФА планирует к середине августа определиться с решением о расширении чемпионата мира с 48 до 64 сборных. Об этом сообщает репортёр The Times Мартин Циглер, ссылающийся на документы организации.

«Последние новости. Это невероятно. ФИФА опубликовала инструкцию о возможном расширении чемпионата мира до 64 команд – решение будет принято до 14 августа.

Интересно, кто выиграет от этого больше всего… Может быть, частные инвесторы...» – написал Циглер в своем аккаунте в социальной сети X.

Ранее стало известно о том, что ФИФА ускорила процесс расширения ЧМ-2030 до 64 команд на фоне возможного бойкота УЕФА.

Президент ФИФА Джанни Инфантино, в свою очередь, выступил с заявлением по поводу продажи доли прав в ЧМ и его бойкотов.