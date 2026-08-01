Журналист раскрыл все подробности переговоров «Реала» и Винисиуса и причину конфликта

Переговоры между мадридским «Реалом» и вингером Винисиусом Жуниором о продлении контракта продолжаются уже около двух лет, однако стороны по-прежнему далеки от достижения соглашения. Об этом сообщает репортёр Globo Кахе Мота.

По информации источника, после вылета сборной Бразилии с чемпионата мира «Реал» сделал футболисту новое предложение по контракту. При этом оно всё ещё не соответствует требованиям игрока.

Отмечается, что Винисиус сейчас зарабатывает около € 18,5 млн в год, а президент клуба Флорентино Перес готов увеличить зарплату максимум до € 20 млн. Однако ключевым вопросом в переговорах является не оклад, а размер подписного бонуса. В «Реале» считают, что игрок, уже выступающий за клуб, должен получать меньший подписной бонус, чем свободный агент. Именно по такому принципу был оформлен переход Килиана Мбаппе.

В свою очередь, представители Винисиуса настаивают, что запрашиваемый бонус значительно ниже суммы, которую мадридцы были бы готовы выплатить при подписании нового футболиста ему на замену. По данным Globo, обе стороны сохраняют жёсткую позицию, поэтому переговоры могут продолжаться до самого закрытия летнего трансферного окна.

Источник также отмечает, что сам Винисиус не спешит с принятием решения. Уже в январе он сможет вести переговоры с любым клубом в статусе свободного агента, а также получит значительную часть подписного бонуса, предусмотренного его действующим контрактом.

Ранее сообщалось, что Винисиус согласовал контракт с «Арсеналом».