«Галатасарай» начал официальные переговоры с «Локомотивом» по трансферу Алексея Батракова

«Галатасарай» переключил внимание на российский рынок в поисках атакующего полузащитника. Об этом сообщает турецкий журналист Sportcell Сафа Каан Озтюрк в Х.

По информации источника, стамбульский клуб начал официальные переговоры с московским «Локомотивом» по поводу трансфера 21-летнего полузащитника Алексея Батракова.

Отмечается, что на данный момент кандидатура россиянина рассматривается «Галатасараем» как более приоритетная, чем вариант с полузащитником «Страсбурга» Хулио Энсисо.

Батраков в минувшем сезоне провёл за команду 36 матчей во всех соревнованиях, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач. Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до 2029 года. Transfermarkt оценивает Алексея в € 28 млн.