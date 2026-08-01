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«Галатасарай» начал официальные переговоры с «Локомотивом» по трансферу Алексея Батракова

«Галатасарай» начал официальные переговоры с «Локомотивом» по трансферу Алексея Батракова
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«Галатасарай» переключил внимание на российский рынок в поисках атакующего полузащитника. Об этом сообщает турецкий журналист Sportcell Сафа Каан Озтюрк в Х.

По информации источника, стамбульский клуб начал официальные переговоры с московским «Локомотивом» по поводу трансфера 21-летнего полузащитника Алексея Батракова.

Отмечается, что на данный момент кандидатура россиянина рассматривается «Галатасараем» как более приоритетная, чем вариант с полузащитником «Страсбурга» Хулио Энсисо.

Батраков в минувшем сезоне провёл за команду 36 матчей во всех соревнованиях, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач. Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до 2029 года. Transfermarkt оценивает Алексея в € 28 млн.

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