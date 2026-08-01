«Невероятный потенциал». Тренер «Барселоны» Флик — о нападающем Абделькариме после дубля

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высоко оценил игру 18-летнего нападающего Хамзы Абделькарима, который выступает за каталонский клуб на правах аренды из египетского «Аль-Ахли».

В товарищеском матче с «Бирмингем Сити» молодой форвард оформил дубль. Основное время встречи завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказался английский клуб — 3:2.

«Хамза очень скромный, и у него прекрасный характер. Он всегда стремится показать всё, на что способен, и у него невероятный потенциал. Как нападающий, он должен находиться в штрафной в нужные моменты, и в прошедшем матче он был именно там. Это то, чего я требую от настоящего форварда», — приводит слова Флика Goal.

Абделькарим также выступал за сборную Египта на чемпионате мира 2026 года. На турнире он принял участие в четырёх матчах, каждый раз выходя на замену, однако результативными действиями не отметился.

«Барселона» арендовала Хамзу в начале этого года и имеет право выкупа.