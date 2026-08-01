Кривцов рассказал, что играл в Counter-Strike со Смоловым в чемпионский сезон «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, как в чемпионский сезон «Краснодара» вместе с форвардом Фёдором Смоловым и полузащитником Эдуардом Сперцяном играл в Counter-Strike перед каждой игрой сезона.

«Кума 999. В чемпионский сезон мы играли в Counter-Strike постоянно со Смоловым и Сперцяном перед каждой игрой. На выезд брали ноутбуки. В Team Speak группа называлась «Кума». Пароль — 999.

В прошедшем году мало играли, Федя ушёл, и всё, не играли больше», — сказал Кривцов в свежем выпуске на YouTube-канале сборной России.

«Краснодар» впервые в истории завоевал золотое медали чемпионата России в сезоне-2024/2025. Подопечные Мурада Мусаева опередили «Зенит», закончивший сезон на второй строчке, на одно очко.