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В «Интер Майами» ответили на вопрос о готовности Лионеля Месси играть в ближайшем матче

В «Интер Майами» ответили на вопрос о готовности Лионеля Месси играть в ближайшем матче
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Появилась неопределённость относительно участия нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в матче МЛС с «Коламбус Крю».

США — Major League Soccer . МЛС
02 августа 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Коламбус Крю
Коламбус
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Исполняющий обязанности главного тренера команды Гильермо Ойос, отвечая на вопрос о готовности аргентинца сыграть в предстоящей встрече, заявил, что окончательное решение ещё не принято.

«Он только недавно вернулся, поэтому у нас ещё не было возможности как следует всё обсудить. Но мы рады, что он и Родриго Де Пауль снова с командой», — сказал Ойос на пресс-конференции перед игрой.

Матч «Интер Майами» — «Коламбус Крю» пройдёт завтра, 2 августа. Стартовый свисток прозвучит в 2:30 мск.

Месси до этого проводил отпуск после чемпионата мира и вернулся в расположение клуба лишь недавно.

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