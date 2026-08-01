В «Интер Майами» ответили на вопрос о готовности Лионеля Месси играть в ближайшем матче

Появилась неопределённость относительно участия нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в матче МЛС с «Коламбус Крю».

Исполняющий обязанности главного тренера команды Гильермо Ойос, отвечая на вопрос о готовности аргентинца сыграть в предстоящей встрече, заявил, что окончательное решение ещё не принято.

«Он только недавно вернулся, поэтому у нас ещё не было возможности как следует всё обсудить. Но мы рады, что он и Родриго Де Пауль снова с командой», — сказал Ойос на пресс-конференции перед игрой.

Матч «Интер Майами» — «Коламбус Крю» пройдёт завтра, 2 августа. Стартовый свисток прозвучит в 2:30 мск.

Месси до этого проводил отпуск после чемпионата мира и вернулся в расположение клуба лишь недавно.