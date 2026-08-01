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«Не умею проигрывать». Кривцов заявил, что ему хочется плакать после каждого поражения

«Не умею проигрывать». Кривцов заявил, что ему хочется плакать после каждого поражения
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, что не умеет проигрывать и считает себя сентиментальным.

Максименко: «Титаник» смотрел?
Кривцов: Смотрел, не плакал. Я специально не плакал, в стойке, покраснел, но не сдался.
Максименко: Ты сентиментальный?
Кривцов: Когда проигрываю, всегда хочется плакать. После каждой игры, в которой принимаю участие. Не умею проигрывать, — приводит слова футболистов YouTube-канал сборной России.

«Краснодар» впервые в истории завоевал золотое медали чемпионата России в сезоне-2024/2025. Подопечные Мурада Мусаева опередили «Зенит», закончивший сезон на второй строчке, на одно очко. В минувшем сезоне «Краснодар» занял второе место, уступив «Зениту» два очка.

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