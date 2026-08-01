Михаил Мудрик завтра присоединится к «Челси» на предсезонном сборе в Гонконге — Джейкобс

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик готов присоединиться к команде на предсезонном туре лондонского клуба. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети X.

По информации источника, ожидается, что Мудрик присоединится к «Челси» уже в воскресенье в Гонконге, где команда проводит часть подготовки к новому сезону.

Накануне с 24-летнего футболиста была снята дисквалификация за нарушение антидопинговых правил. В декабре 2024 года в допинг-пробе украинца был обнаружен мельдоний.

Последний официальный матч за «Челси» Мудрик провёл в конце ноября 2024 года с «Гайденхаймом» (2:0) в рамках группового этапа Лиги конференций. В той встрече полузащитник отметился забитым мячом.

Всего за лондонский клуб Мудрик провёл 73 матча, в которых забил 10 голов и сделал 11 результативных передач.