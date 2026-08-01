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1 августа главные новости спорта, футбол, теннис, PFL, MMA, футбольные трансферы

Винисиус согласовал контракт с «Арсеналом», победа Усмана Нурмагомедова. Главное к утру
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Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор согласовал контракт с лондонским «Арсеналом», российский боец PFL Усман Нурмагомедов нокаутировал американца Арчи Колгана на турнире в Нью-Йорке, российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову и вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Арсенал» достиг принципиального соглашения с Винисиусом по контракту — источник.
  2. Усман Нурмагомедов нокаутировал Арчи Колгана в первом раунде на турнире PFL, защитив титул.
  3. Диана Шнайдер уверенно обыграла Людмилу Самсонову и вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне.
  4. «Галатасарай» начал официальные переговоры с «Локомотивом» по трансферу Алексея Батракова.
  5. Алекс де Минор в двух партиях проиграл Накашиме в 1/4 финала турнира в Вашингтоне.
  6. «РБ Лейпциг» отклонил два предложения «Реала» по Диоманду на € 100 млн и € 115 млн — Bild.
  7. Александра Эала выбила украинку Элину Свитолину в четвертьфинале турнира в Вашингтоне.
  8. Инфантино высказался в отношении плана по продаже доли в ЧМ и его бойкотов.
  9. Усман Нурмагомедов высказался о последнем бое в PFL, упомянув Дану Уайта и Джейка Пола.
  10. «ПСЖ» хочет купить лучшего бомбардира «Аякса» — Романо.
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