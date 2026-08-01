Винисиус согласовал контракт с «Арсеналом», победа Усмана Нурмагомедова. Главное к утру
Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор согласовал контракт с лондонским «Арсеналом», российский боец PFL Усман Нурмагомедов нокаутировал американца Арчи Колгана на турнире в Нью-Йорке, российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову и вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Арсенал» достиг принципиального соглашения с Винисиусом по контракту — источник.
- Усман Нурмагомедов нокаутировал Арчи Колгана в первом раунде на турнире PFL, защитив титул.
- Диана Шнайдер уверенно обыграла Людмилу Самсонову и вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне.
- «Галатасарай» начал официальные переговоры с «Локомотивом» по трансферу Алексея Батракова.
- Алекс де Минор в двух партиях проиграл Накашиме в 1/4 финала турнира в Вашингтоне.
- «РБ Лейпциг» отклонил два предложения «Реала» по Диоманду на € 100 млн и € 115 млн — Bild.
- Александра Эала выбила украинку Элину Свитолину в четвертьфинале турнира в Вашингтоне.
- Инфантино высказался в отношении плана по продаже доли в ЧМ и его бойкотов.
- Усман Нурмагомедов высказался о последнем бое в PFL, упомянув Дану Уайта и Джейка Пола.
- «ПСЖ» хочет купить лучшего бомбардира «Аякса» — Романо.
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