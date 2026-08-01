Винисиус согласовал контракт с «Арсеналом», победа Усмана Нурмагомедова. Главное к утру

Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор согласовал контракт с лондонским «Арсеналом», российский боец PFL Усман Нурмагомедов нокаутировал американца Арчи Колгана на турнире в Нью-Йорке, российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову и вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».