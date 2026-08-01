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Globo раскрыл, от чего зависит, сделает ли «Фламенго» предложение по Луису Энрике

Globo раскрыл, от чего зависит, сделает ли «Фламенго» предложение по Луису Энрике
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«Фламенго» продолжает следить за нападающим «Зенита» Луисом Энрике, однако сделает ли клуб предложение о переходе футболиста, зависит от сделки по переходу вингера мадридского «Атлетико» Тьяго Альмады. Трансфер аргентинца рассматривается в качестве фактора, влияющего на другие переговоры о приобретении игроков. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, «Фламенго» отдаёт предпочтение покупке именно Альмады. Переговоры о его переходе близятся к завершающей стадии. После укрепления позиции нападающего красно-чёрные намерены сосредоточиться на поиске нового полузащитника. В бразильской команде знают о желании «Зенита» продать Энрике за € 30 млн, но сине-бело-голубые готовы снизить цену, если в сделку будет включён футболист «Фламенго».

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