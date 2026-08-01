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Расписание матчей 4-го тура Первой лиги сезона-2026/2027

Расписание матчей 4-го тура Первой лиги сезона-2026/2027
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Сегодня, 1 августа, стартует 4-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 4-го тура Первой лиги (время московское):

1 августа, суббота:

16:00. «Ленинградец» — «Сочи»;
18:00. «Нефтехимик» — «Текстильщик»;
19:30. «Спартак» Кострома — «Енисей».

2 августа, воскресенье:

11:00. «СКА-Хабаровск» – «Урал»;
15:00. «Арсенал» Тула – «Торпедо» Москва;
16:00. «Волга» Ульяновск – «Челябинск»;
17:00. «Нижний Новгород» – «Шинник».

3 августа, понедельник:

17:00. «Уфа» – «КАМАЗ».
19:30. «Велес» – «Ротор».

По итогам прошедших туров Первой лиги турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», набравший девять очков. На втором месте — «Уфа» с семью очками. Далее следуют костромской «Спартак» и московское «Торпедо», у обоих клубов также по семь очков.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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