Расписание матчей 4-го тура Первой лиги сезона-2026/2027

Сегодня, 1 августа, стартует 4-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 4-го тура Первой лиги (время московское):
1 августа, суббота:
16:00. «Ленинградец» — «Сочи»;
18:00. «Нефтехимик» — «Текстильщик»;
19:30. «Спартак» Кострома — «Енисей».
2 августа, воскресенье:
11:00. «СКА-Хабаровск» – «Урал»;
15:00. «Арсенал» Тула – «Торпедо» Москва;
16:00. «Волга» Ульяновск – «Челябинск»;
17:00. «Нижний Новгород» – «Шинник».
3 августа, понедельник:
17:00. «Уфа» – «КАМАЗ».
19:30. «Велес» – «Ротор».
По итогам прошедших туров Первой лиги турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», набравший девять очков. На втором месте — «Уфа» с семью очками. Далее следуют костромской «Спартак» и московское «Торпедо», у обоих клубов также по семь очков.