ПСВ хочет усилиться защитником «РБ Лейпциг» Лютсхарелом Гертрейдой — Sky Sport Germany

«ПСВ Эйндховен» интересуется защитником «РБ Лейпциг» Лютсхарелом Гертрейдой. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

Нидерландский клуб на данный момент не планирует подписывать игрока на постоянной основе из-за цены трансфера. «РБ Лейпциг» готов отпустить футболиста, но намерен получить за Гертрейду сумму, соответствующую его рыночной стоимости. Аренда также возможна, но продажа является приоритетным вариантом для «быков».

В прошедшем клубном сезоне Гертрейда принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с немецким клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.