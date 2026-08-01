ЦСКА — «Крылья Советов»: во сколько начало матча 2-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 1 августа, состоится матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:15 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем туре красно-синие встретятся с «Ростовом» (8 августа), а самарская команда проведёт матч с «Балтикой» (8 августа).

После 1-го тура РПЛ ЦСКА набрал три очка и занимает шестое место. «Крылья Советов» заработали одно очко и располагаются на 11-й строчке.

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