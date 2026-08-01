Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 1 августа

Сегодня, 1 августа, состоятся четыре матча во 2-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 1 августа (время московское):

14:00. «Акрон» — «Рубин»;

16:15. ЦСКА — «Крылья Советов»;

18:30. «Динамо» Махачкала — «Локомотив»;

20:45. «Балтика» — «Динамо» Москва.

После 1-го тура Российской Премьер-Лиги первое место с тремя очками занимает «Зенит». На второй строчке располагается «Спартак», также заработавший три очка. Замыкает тройку лидеров «Краснодар» (3).

По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России. После 30 туров санкт-петербургская команда набрала 68 очков. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», набравший 53 очка. Напрямую РПЛ покинули «Пари НН» с 23 очками и «Сочи» (22).

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