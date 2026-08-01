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Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 1 августа

Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 1 августа
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Сегодня, 1 августа, состоится три матча 4-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 1 августа (время московское):

16:00. «Ленинградец» — «Сочи»;
18:00. «Нефтехимик» — «Текстильщик»;
19:30. «Спартак» Кострома — «Енисей».

По итогам прошедших туров Первой лиги турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», набравший девять очков. На втором месте — «Уфа» с семью очками. Далее следуют костромской «Спартак» и московское «Торпедо», у обоих клубов также по семь очков.

В сезоне-2025/2026 победителем Первой лиги стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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