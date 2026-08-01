15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Динамо Махачкала — Локомотив: во сколько начало матча 2-го тура РПЛ 2026/2027, где смотреть прямую трансляцию

«Динамо» Мх — «Локомотив»: во сколько начало матча 2-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 1 августа, состоится матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В следующем туре дагестанская команда проведёт матч с московским «Динамо» (9 августа), а железнодорожники встретятся с «Акроном» (8 августа).

После 1-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала набрало три очка и занимает пятое место. «Локомотив» заработал одно очко и располагается на девятой строчке.

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
Материалы по теме
Большой день в РПЛ! Матчи ЦСКА и «Балтики», Евсеев против «Локомотива». LIVE
Live
Большой день в РПЛ! Матчи ЦСКА и «Балтики», Евсеев против «Локомотива». LIVE

Топ-5 фактов о российском футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android