«Акрон» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ-2026/2027 начнётся в 14:00

Сегодня, 1 августа, состоится матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Акрон» из Тольятти и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем туре «Акрон» проиграл «Зениту» со счётом 0:5, а «Рубин» потерпел поражение от «Краснодара» — 1:3.

В следующем туре «Акрон» встретится с московским «Локомотивом» (8 августа), а «Рубин» проведёт матч с «Оренбургом» (9 августа).

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