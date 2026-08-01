«Барселона» выразила соболезнования в связи со смертью Франко Барези

«Барселона» на официальной странице в социальной сети X выразила соболезнования в связи со смертью легендарного защитника и капитана «Милана» Франко Барези.

«Футбольный клуб «Барселона» выражает искренние соболезнования в связи со смертью Франко Барези, легенды итальянского футбола и бессменного капитана «Милана». Его лидерские качества, элегантность и наследие в мире футбола навсегда останутся в памяти болельщиков. Покойтесь с миром, Франко», — сказано в сообщении каталонского клуба.

Напомним, Барези всю карьеру выступал за «Милан» (с 1978 по 1997 год). Он шесть раз становился чемпионом Италии, четырежды выигрывал Суперкубок Италии. Также на счету Барези три победы в Лиге чемпионов и одна — в Суперкубке УЕФА.