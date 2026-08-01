Экс‑тренер «Спартака» оценил шансы Мирлинда Даку проявить себя в ЦСКА

Бывший тренер московского «Спартака» Андреа Бьянки выразил сомнение относительно того, что нападающий «Рубина» Мирлинд Даку смог бы продемонстрировать в ЦСКА такие же результаты, как в казанском клубе. Даку выступает за «Рубин» с 2023 года и за это время в 92 матчах забил 37 мячей и сделал 13 голевых передач.

«Сейчас тяжело найти хорошего нападающего, поэтому разницу делает работа скаутов. Всё зависит от того, какой футбол хочет строить тренер вокруг нападающего. Например, у «Рубина» строится всё вокруг Даку, и он там делает разницу. Но не могу сказать, что, если бы Даку находился вместо Лусиано в ЦСКА, он бы делал то же самое», — сказал Бьянки в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Спартак» активировал опцию выкупа Даку. В «Рубине» подтвердили, что футболист готовится к матчу 2-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Акроном» вместе с казанской командой.