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«Ливерпуль» может усилить состав защитником из «Милана» — TuttoJuve

«Ливерпуль» может усилить состав защитником из «Милана» — TuttoJuve
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«Ливерпуль» проявляет интерес к центральному защитнику «Милана» Фикайо Томори. Английский клуб начал предварительные переговоры с «россонери» о переходе 28-летнего футболиста. Об этом сообщает TuttoJuve.

По информации источника, на текущий момент переговоры находятся на ранней стадии. Цель «Ливерпуля» заключается в оценке затрат и возможности для трансфера, прежде чем делать официальное предложение.

В минувшем сезоне Томори принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.

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