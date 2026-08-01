Каманцев: оценивать нововведения в судействе нужно после пяти туров

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев поделился мнением о сроке, после которого можно оценивать новые нормы для судейства.

Напомним, указанные нормы внедрила ФИФА на чемпионате мира 2026 года. Нововведения касаются замен футболистов, введения мяча из аута и при ударе от ворот, оказания помощи игрокам на поле и др. Кроме того, расширились возможности протокола системы VAR.

«Оценивать нововведения можно будет не ранее чем через пять туров. Не было какой-то длительной подготовки ни у судей, ни у команд. Эти правила сильно завязаны на понимании игры и здравом смысле: когда применять, а когда нет. Поэтому ближайший месяц мы просим всех быть толерантными, хотя это, наверное, невозможно. Ключевое — все эти нововведения в комплексе являются хорошим инструментом для ускорения игры, и это мы уже можем видеть в матчах 1-го тура. Есть мелкие недоработки, но будем их устранять в рабочем режиме. К сожалению, исключительно в лекционном зале это сделать невозможно», — приводит слова Каманцева ТАСС.

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