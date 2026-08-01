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Деньги не должны становиться всем. Блаттер — о продаже долей ЧМ

«Деньги не должны становиться всем». Блаттер — о продаже долей ЧМ
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Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер резко высказался об инициативе нынешнего главы организации Джанни Инфантино продать доли в чемпионате мира частным инвесторам.

«ФИФА — это не фонд прямых инвестиций. Это ассоциация, у которой есть устав, регламенты и обязанность защищать футбол во всём мире. Если вы продаёте главные сокровища футбола частным инвесторам, вы продаёте и часть самой игры — в особенности её душу. Деньги важны, но они никогда не должны становиться всем», — написал Блаттер в соцсети.

Ранее в СМИ появилась информация о намерении президента ФИФА реализовать долю в создаваемой компании FIFA Forward Enterprise (FFE). Новая структура должна была объединить коммерческую деятельность организации и проведение турниров.

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