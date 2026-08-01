Капитан «Ростова» Кучаев поддержал перенос матча РПЛ с ЦСКА в Москву

Полузащитник и капитан «Ростова» Константин Кучаев поддержал перенос матча 3-го тура Альфа-Банк РПЛ с ЦСКА в Москву. Сильный ураган повредил инфраструктуру стадиона «Ростов Арена», из‑за чего команды решили обменяться кругами: матч 3-го тура пройдёт в Москве, а 18‑го — в Ростове‑на‑Дону.

«Слышал о переносе матча с ЦСКА в Москву. Так как мы уже на выезде, в какой-то степени нам будет проще. Потому что нам не надо будет возвращаться в Ростов после матча с «Родиной». Нет проблем, что мы сыграем в гостях с ЦСКА. Слышал те же новости, что и вы, по поводу повреждённого ураганом нашего стадиона. Пока мы стадион сами не видели. Поэтому ничего сказать по этому поводу не могу», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.