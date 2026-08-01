«Челси» и «Ман Сити» соперничают за подписание форварда из чемпионата Швеции — CO

«Челси» и «Манчестер Сити» провели переговоры о подписании контракта с форвардом шведского «Сириуса» Робби Юром. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, к 22-летнему форварду также присматриваются «Арсенал», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм», однако «Челси» и «Манчестер Сити» наиболее близки к заключению сделки по его переходу.

В сезоне-2025/2026 Юр принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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