«Балтика» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ — 2026/2027 начнётся в 20:45

Сегодня, 1 августа, состоится матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют калининградская «Балтика» и московское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступит Инал Танашев из Нальчика. «Чемпионат» проведёт текстовую онлай-трансляцию матча.

Перед этой игрой у «Балтики» нет набранных очков, команда располагается на 12-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. «Динамо» с одним очком находится на 10-й строчке. В 1-м туре чемпионата России балтийцы уступили ЦСКА (1:2), а москвичи сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0).

По итогам прошлого сезона «Балтика» заняла шестое место в РПЛ, «Динамо» заняло седьмую строчку.