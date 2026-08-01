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Балтика – Динамо М: онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ — 2026/2027 начнётся в 20:45 мск

«Балтика» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ — 2026/2027 начнётся в 20:45
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Сегодня, 1 августа, состоится матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют калининградская «Балтика» и московское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступит Инал Танашев из Нальчика. «Чемпионат» проведёт текстовую онлай-трансляцию матча.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Перед этой игрой у «Балтики» нет набранных очков, команда располагается на 12-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. «Динамо» с одним очком находится на 10-й строчке. В 1-м туре чемпионата России балтийцы уступили ЦСКА (1:2), а москвичи сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0).

По итогам прошлого сезона «Балтика» заняла шестое место в РПЛ, «Динамо» заняло седьмую строчку.

Календарь матчей РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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