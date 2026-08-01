Игрок «Родины» Гогличидзе: в РПЛ наказывают за малейшие ошибки — после ФНЛ тяжелее играть

Защитник московской «Родины» Лео Гогличидзе поделился впечатлениями от первых матчей команды в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. В 1-м туре футболисты «Родины» проиграли «Спартаку» со счётом 0:3, а во 2-м туре уступили «Ростову» – 2:4. В сезоне‑2025/2026 «Родина» одержала победу в Первой лиге и завоевала право выступать в РПЛ в текущем сезоне.

«Это просто другая лига — РПЛ. Здесь наказывают за малейшие ошибки, за недочёты: кто-то не добежал, не доработал. Сейчас проиграли первые два матча — «Спартаку» и «Ростову». Ничего страшного, пересмотрим матч, сделаем выводы и будем двигаться дальше. Уровень исполнительского мастерства в РПЛ другой. Стало потяжелее играть. Но ничего сверхъестественного не поменялось. Нужно играть со всеми командами, набирать очки и выигрывать. Мы ради этого и вышли в РПЛ — чтобы показать свой уровень», — сказал Гогличидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.