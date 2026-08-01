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Игрок «Родины» Гогличидзе: в РПЛ наказывают за малейшие ошибки — после ФНЛ тяжелее играть

Игрок «Родины» Гогличидзе: в РПЛ наказывают за малейшие ошибки — после ФНЛ тяжелее играть
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Защитник московской «Родины» Лео Гогличидзе поделился впечатлениями от первых матчей команды в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. В 1-м туре футболисты «Родины» проиграли «Спартаку» со счётом 0:3, а во 2-м туре уступили «Ростову» – 2:4. В сезоне‑2025/2026 «Родина» одержала победу в Первой лиге и завоевала право выступать в РПЛ в текущем сезоне.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
31 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Посо – 4'     1:1 Комаров – 16'     1:2 Крижан – 52'     1:3 Лангович – 56'     2:3 Сако – 74'     2:4 Шанталий – 90'    

«Это просто другая лига — РПЛ. Здесь наказывают за малейшие ошибки, за недочёты: кто-то не добежал, не доработал. Сейчас проиграли первые два матча — «Спартаку» и «Ростову». Ничего страшного, пересмотрим матч, сделаем выводы и будем двигаться дальше. Уровень исполнительского мастерства в РПЛ другой. Стало потяжелее играть. Но ничего сверхъестественного не поменялось. Нужно играть со всеми командами, набирать очки и выигрывать. Мы ради этого и вышли в РПЛ — чтобы показать свой уровень», — сказал Гогличидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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