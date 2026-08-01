Флик отреагировал на слухи о возможном уходе Торреса из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Феррана Торреса из команды.

«Мы ожидаем и надеемся, что Ферран Торрес продолжит выступать за нас в новом сезоне», — приводит слова Флика Sport.es.

В минувшем сезоне Торрес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

В составе сборной Испании Торрес выиграл чемпионат мира — 2026.