«Уверен, он нам ещё поможет». Тренер «Барселоны» Флик — об Адейеми

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик после товарищеского матча с «Бирмингем Сити» (2:2, 2:3 пен.) высказался об уровне игры нового нападающего своей команды Карима Адейеми.

«У Карима большой потенциал, который он способен проявить. Есть моменты, над которыми нужно поработать, однако он ещё почти не тренировался с нами, но уровень мастерства Адейеми ощутим. Я очень рад видеть его на поле. Уверен, он нам ещё поможет», — приводит слова Флика Sport.es.

Предыдущим клубом футболиста была дортмундская «Боруссия». В сезоне-2025/2026 чемпионата Германии 24-летний Карим Адейеми провёл 28 матчей, в которых забил семь мячей и оформил четыре результативные передачи. Также на его счету девять игр, три гола и две результативные передачи в Лиге чемпионов УЕФА.