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«Уверен, он нам ещё поможет». Тренер «Барселоны» Флик — об Адейеми

«Уверен, он нам ещё поможет». Тренер «Барселоны» Флик — об Адейеми
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик после товарищеского матча с «Бирмингем Сити» (2:2, 2:3 пен.) высказался об уровне игры нового нападающего своей команды Карима Адейеми.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
31 июля 2026, пятница. 21:45 МСК
Бирмингем Сити
Бирмингем, Англия
Окончен
2 : 2
3 : 2
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Приске – 31'     1:1 Абделькарим – 42'     1:2 Абделькарим – 60'     2:2 Солис – 68'    

«У Карима большой потенциал, который он способен проявить. Есть моменты, над которыми нужно поработать, однако он ещё почти не тренировался с нами, но уровень мастерства Адейеми ощутим. Я очень рад видеть его на поле. Уверен, он нам ещё поможет», — приводит слова Флика Sport.es.

Предыдущим клубом футболиста была дортмундская «Боруссия». В сезоне-2025/2026 чемпионата Германии 24-летний Карим Адейеми провёл 28 матчей, в которых забил семь мячей и оформил четыре результативные передачи. Также на его счету девять игр, три гола и две результативные передачи в Лиге чемпионов УЕФА.

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