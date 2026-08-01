«Уверен, он нам ещё поможет». Тренер «Барселоны» Флик — об Адейеми

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик после товарищеского матча с «Бирмингем Сити» (2:2, 2:3 пен.) высказался об уровне игры нового нападающего своей команды Карима Адейеми.
«У Карима большой потенциал, который он способен проявить. Есть моменты, над которыми нужно поработать, однако он ещё почти не тренировался с нами, но уровень мастерства Адейеми ощутим. Я очень рад видеть его на поле. Уверен, он нам ещё поможет», — приводит слова Флика Sport.es.
Предыдущим клубом футболиста была дортмундская «Боруссия». В сезоне-2025/2026 чемпионата Германии 24-летний Карим Адейеми провёл 28 матчей, в которых забил семь мячей и оформил четыре результативные передачи. Также на его счету девять игр, три гола и две результативные передачи в Лиге чемпионов УЕФА.
- 1 августа 2026
-
12:12
-
12:10
-
12:07
-
12:00
-
11:50
-
11:49
-
11:48
-
11:36
-
11:33
-
11:31
-
11:30
-
11:30
-
11:20
-
11:17
-
11:15
-
11:11
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:54
-
10:47
-
10:40
-
10:34
-
10:31
-
10:20
-
10:15
-
10:08
-
10:00
-
09:56
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:29