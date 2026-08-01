Диоманд не тренируется с «Лейпцигом», чтобы избежать травм перед переходом в «Реал» — AS

«Лейпциг» не торопится осуществлять сделку по продаже нападающего Яна Диоманда в мадридский «Реал», однако переход должен состояться. На текущий момент вингер тренируется индивидуально с целью исключить риск получения травм перед трансфером в испанский гранд. Об этом сообщает AS.

По информации источника, Диоманд рассчитывает, что не отправится с «Лейпцигом» на предсезонный сбор в Австрию, который начнётся в выходные (1-2 августа). Игрок желает как можно скорее вылететь в Мадрид.

Ранее СМИ сообщали, что «быки» требуют гарантированные € 120 млн за переход Диоманда. С учётом бонусов сумма может достигнуть € 135 млн.

Ивуариец играет за «Лейпциг» с лета 2025 года. За этот период вингер принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 10 результативными передачами.

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