15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Диоманд не тренируется с «Лейпцигом», чтобы избежать травм перед переходом в «Реал» — AS

Диоманд не тренируется с «Лейпцигом», чтобы избежать травм перед переходом в «Реал» — AS
Комментарии

«Лейпциг» не торопится осуществлять сделку по продаже нападающего Яна Диоманда в мадридский «Реал», однако переход должен состояться. На текущий момент вингер тренируется индивидуально с целью исключить риск получения травм перед трансфером в испанский гранд. Об этом сообщает AS.

По информации источника, Диоманд рассчитывает, что не отправится с «Лейпцигом» на предсезонный сбор в Австрию, который начнётся в выходные (1-2 августа). Игрок желает как можно скорее вылететь в Мадрид.

Ранее СМИ сообщали, что «быки» требуют гарантированные € 120 млн за переход Диоманда. С учётом бонусов сумма может достигнуть € 135 млн.

Ивуариец играет за «Лейпциг» с лета 2025 года. За этот период вингер принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 10 результативными передачами.

Материалы по теме
«РБ Лейпциг» отклонил два предложения «Реала» по Диоманду на € 100 млн и € 115 млн — Bild

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android