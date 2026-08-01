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Тренер «Барселоны» Флик: мне было очень приятно работать с Рашфордом

Тренер «Барселоны» Флик: мне было очень приятно работать с Рашфордом
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об уходе из команды нападающего Маркуса Рашфорда, который вернулся в «Манчестер Юнайтед» по окончании срока аренды, а также упомянул нового футболиста сине-гранатовых Энтони Гордона.

«Мне было очень приятно работать с Маркусом. Его ситуация была непростой, не всегда аренда приводит к полноценному переходу. Мы будем скучать по нему, но нам придётся смириться с его уходом из команды. К нам пришёл Гордон, который очень хочет играть за «Барселону», он просто «в огне», — приводит слова Флика Sport.es.

В минувшем сезоне Рашфорд сыграл 49 матчей за «Барселону», где забил 14 голов и сделал 14 ассистов.

В прошедшем сезоне Гордон принял участие в 46 матчах за «Ньюкасл Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и пятью результативными передачами.

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