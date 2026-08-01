Буффон вспомнил дебют в матче с «Миланом» на фоне известия о смерти Франко Барези

Бывший вратарь «Пармы», «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился воспоминаниями о своём дебютном матче — на фоне новостей о смерти легендарного экс‑футболиста «Милана» и сборной Италии Франко Барези. Вчера, 31 июля, Барези ушёл из жизни в возрасте 66 лет.

«19 ноября 1995 года я дебютировал в Серии А в матче с «Миланом». Мне было 17 лет, а напротив меня на поле был капитан той команды — Франко Барези. Для парня моего возраста выйти на поле против таких чемпионов, как он, было чем‑то невероятным. С того дня мне ещё яснее стало, что значит представлять футбол с достоинством, лидерством и уважением. Прощай, Франко. Покойся с миром», — написал Буффон в соцсети.

Напомним, Франко всю карьеру выступал за «Милан» (с 1978 по 1997 год). Он шесть раз становился чемпионом Италии, четырежды выигрывал Суперкубок Италии. Также на счету Барези три победы в Лиге чемпионов и один триумф в Суперкубке УЕФА.

За сборную Италии Барези провёл 81 матч. В составе национальной команды защитник выиграл ЧМ-1982. Также он завоевал серебряные медали ЧМ-1994 и бронзовые медали ЧМ-1990.

Дебют Буффона в чемпионате Италии состоялся 19 ноября 1995 года в матче «Парма» — «Милан». Игра завершилась со счётом 0:0 благодаря сейвам вратаря. На тот момент Буффону было 17 лет.