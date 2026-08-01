Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес: у клуба получилось идеальное трансферное окно

Член наблюдательного совета и почётный президент «Баварии» Ули Хёнес подвёл итоги летнего трансферного окна мюнхенского клуба.

«У нас получилось идеальное трансферное окно — как и в прошлом году. Мы подписали двух игроков, которые будут нам очень полезны.

Что касается проданных футболистов, отдельные суммы могли быть относительно небольшими, но в итоге они сложились в весьма солидную сумму. Недавно у нас была встреча с Гербертом Хайнером и несколькими членами наблюдательного совета, и Эберль (спортивный директор мюнхенского клуба. — Прим. «Чемпионата») доложил, что мы уже заработали более € 40 млн.

Если теперь нам удастся продать ещё одного‑двух игроков — а именно этого мы и хотели бы добиться, — это будет идеально. Но я также хочу предельно ясно обозначить одну вещь: контракт с «Баварией» — священен. Иными словами, если в конечном счёте мы не найдём решения, то придётся оставить этих игроков в команде», — приводит слова Хёнеса Bayern & Germany в соцсети.