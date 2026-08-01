Факундо Буонанотте близок к уходу из «Брайтона» этим летом — Романо

Полузащитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Факундо Буонанотте этим летом с высокой долей вероятности покинет команду. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, «Шальке-04» уже контактирует с «чайками» на тему возможного трансфера Буонанотте. Клубы английской Премьер-лиги и Ла Лиги также следят за ситуацией.

Факундо Буонанотте является воспитанником «Росарио Сентраль», за эту команду он играл и на взрослом этапе карьеры. За «Брайтон» футболист выступает с 2023 года, за этот период в рамках аренды он также защищал цвета «Лестер Сити», «Челси» и «Лидс Юнайтед».