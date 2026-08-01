Дуглас Луис мечтает перейти в «МЮ», «Ювентус» может обменять его на Зиркзее — Tuttosport

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис мечтает о переходе в «Манчестер Юнайтед». Интерес к футболисту проявляют в Бразилии, но он не рассматривает этот вариант в качестве приоритетного. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, между «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед» существуют хорошие взаимоотношения. Не исключён вариант с обменом Луиса на нападающего «красных дьяволов» Джошуа Зиркзее.

В минувшем сезоне бразилец принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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