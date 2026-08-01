Константин Тюкавин ответил, кто был его футбольным кумиром в детстве

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил, кого в детстве он считал кумиром из мира футбола.
— Кто был твоим футбольным кумиром в детстве?
— Если брать из-за границы, то это Криштиану Роналду. Если из наших футбиков, то Саша Кокорин.
— А Смолов?
— Больше Кокора нравился, чем Смол. Хотя они вместе играли.
— Потому что он тоже из «Динамо»?
— Да, я подавал мячи в детстве, любил это делать, брать майки у футболистов. Просто он светленький — запомнился мне. Ну, тогда ещё Воронин был в нападении, так что за ними двумя следил.
— Кевин Кураньи?
— Ну, Кевин Кураньи тоже, но я смотрел, на кого могу быть похож, и больше подходил Саша, наверное, — сказал Тюкавин в свежем выпуске на YouTube-канале Fonbet.