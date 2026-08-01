«Челси» — «Тоттенхэм Хотспур»: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 1 августа, состоится товарищеский матч между «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча пройдёт на стадионе «Австралия» в Сиднее. Стартовый свисток судьи прозвучит в 12:45 мск.

Стартовые составы команд.

«Челси»: Шерман-Лоу, Палестра, Фофана, Колуилл, Хато, Эсугу, Лавиа, Эстевао, Палмер, Гиттенс, Педро.

«Тоттенхэм Хотспур»: Кински, Робертсон, ван Хекке, Галлахер, Тель, Грей, Бергвалль, Тонали, Соланке, Соломон, Дэвис.

По итогам прошлого сезона «Челси» с 52 очками занял 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Тоттенхэм Хотспур» с 41 очком расположился на 17-й строчке.

В 1-м туре нового сезона АПЛ «синие» 24 августа на выезде сыграют с «Фулхэмом», а «шпоры» 22 августа в гостях встретятся с «Брентфордом».