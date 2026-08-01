Защитник «Реала» может получить 2,5 года тюрьмы за распространение видео — The Athletic

Защитник «Реала» Рауль Асенсио может получить тюремный срок по делу о распространении интимного видео с несовершеннолетней, сообщает The Athletic.

По информации источника, футболиста обвиняют в передаче третьим лицам видеозаписи, сделанной без согласия её участницы, а также в распространении порнографии. Сам Асенсио в интимной сцене не фигурировал: он запросил ролик у знакомых и затем показал его постороннему человеку. Прокуратура требует для 23‑летнего игрока наказания в виде двух с половиной лет лишения свободы.

Судебный процесс пройдёт 3, 4 и 7 сентября 2026 года. Вместе с Асенсио перед судом предстанут трое его бывших партнёров по молодёжной академии «Реала» — Ферран Руис, Хуан Родригес и Андрес Гарсия.

Рауль Асенсио — воспитанник мадридского клуба. На его счету 134 матча, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами.