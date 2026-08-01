«Ливерпулю» и «Арсеналу» предложили купить защитника ценой в £ 51,5 млн — The Sun

«Ливерпулю» и «Арсеналу» предложили подписать контракт с крайним защитником сборной Уругвая и «Спортинга» Максимилиано Араухо. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, португальский клуб хочет получить за продажу игрока не менее £ 51,5 млн (€ 60,2 млн). Английские клубы анализируют потенциальный трансфер 26-летнего футболиста. При этом «Спортинг» уже находится в поисках замены для Араухо.

В минувшем сезоне уругваец принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: