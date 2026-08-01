«Реал», «Бавария», «ПСЖ» и клубы АПЛ ведут борьбу за трансфер вингера «Борнмута» — The Sun

Европейские топ‑клубы ведут борьбу за 19‑летнего вингера «Борнмута» и сборной Бразилии Райана, сообщает The Sun.

По информации источника, интерес к игроку проявляют сразу несколько грандов — в их числе мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария», парижский «ПСЖ», а также два представителя АПЛ: «Ливерпуль» и «Арсенал». При этом «Борнмут», не стремясь расставаться с перспективным футболистом, выставил ценник порядка € 100 млн — при том, что рыночная стоимость Райана на портале Transfermarkt оценивается в € 60 млн.

Бразильский вингер присоединился к «Борнмуту» в январе текущего года, перейдя из «Васко да Гама». В 15 матчах Премьер‑лиги он успел отметиться пятью голами и двумя результативными передачами.