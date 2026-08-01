«Галатасарай» договорился с Батраковым об условиях личного контракта — Сабунджуоглу

«Галатасарай» достиг договорённости по условиям контракта с полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым. Турецкий клуб отправил железнодорожникам «официальное письмо о заинтересованности». Между клубами начались официальные переговоры. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу на странице в социальной сети X.

Также, по информации Gala Haber, переговоры между сторонами проходят позитивно, но существенного прогресса на текущий момент нет.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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Алексей Батраков — о личном: